Фото: Нацполиция

Россияне атаковали 20 населённых пунктов Херсонской области. В результате обстрела разрушены дома, больница и служебный автомобиль полиции

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В результате российских обстрелов в Херсонской области повреждены шесть частных домов, медицинское учреждение, служебный автомобиль полиции и шесть гражданских автомобилей, газопровод.

В частности, в Белозерской общине российский дрон атаковал блокпост. В результате атаки врага двое правоохранителей в возрасте 39 и 40 лет получили контузии.

В Томиной Балке из-за сброса с российского беспилотника пострадал 60-летний мужчина.

Напомним, во время атаки 10 сентября россияне запустили по Житомирской области дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Повреждены предприятия, погиб человек.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. На Хмельнитчине в результате атаки разрушена фабрика и повреждена АЗС, ранены.

Российские обстрелы вызвали масштабный пожар на предприятии на Волыни.