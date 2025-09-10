Россия накрыла огнем Херсонщину: среди раненых полицейские
Россияне атаковали 20 населённых пунктов Херсонской области. В результате обстрела разрушены дома, больница и служебный автомобиль полиции
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
В результате российских обстрелов в Херсонской области повреждены шесть частных домов, медицинское учреждение, служебный автомобиль полиции и шесть гражданских автомобилей, газопровод.
В частности, в Белозерской общине российский дрон атаковал блокпост. В результате атаки врага двое правоохранителей в возрасте 39 и 40 лет получили контузии.
В Томиной Балке из-за сброса с российского беспилотника пострадал 60-летний мужчина.
Напомним, во время атаки 10 сентября россияне запустили по Житомирской области дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Повреждены предприятия, погиб человек.
В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. На Хмельнитчине в результате атаки разрушена фабрика и повреждена АЗС, ранены.
Российские обстрелы вызвали масштабный пожар на предприятии на Волыни.