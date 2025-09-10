13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
07:20  10 вересня
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
10 вересня 2025, 11:25

Росія накрила вогнем Херсонщину: серед поранених поліцейські

10 вересня 2025, 11:25
Фото: Нацполіція
Читайте также
Росіяни атакували 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілу зруйновані будинки, лікарня та службове авто поліції

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області пошкоджено шість приватних будинків, медичний заклад, службовий автомобіль поліції та шість цивільних автівок, газопровід.

Зокрема, у Білозерській громаді російський дрон атакував блокпост. Внаслідок атаки ворога двоє правоохоронців віком 39 та 40 років отримали контузії.

У Томиній Балці через скид з російського безпілотника постраждав 60-річний чоловік.

Нагадаємо, під час атаки 10 вересня росіяни запустили по Житомирщині дрони-камікадзе та крилаті ракети. Пошкоджені підприємства, загинула людина.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені.

Російський обстріл спричинив масштабну пожежу на підприємстві на Волині.

10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
На Одещині прикордонники затримали зловмисників, які намагалися переправити до Молдови чоловіків призовного віку
10 вересня 2025, 14:57
Це була провокація. Такою є офіційна оцінка Польщі й НАТО, і вона є правильною
10 вересня 2025, 14:39
На свободі без застави: ексголова МСЕК Тетяна Крупа не внесла 20 мільйонів
10 вересня 2025, 14:27
Матір полковника ДБР, яка заробляла 10 тисяч гривень на місяць, придбала земельну ділянку за 7 мільйонів
10 вересня 2025, 14:15
Після обшуків у Німеччині колишній заступник голови Офісу президента Шурма переїхав в іншу країну
10 вересня 2025, 13:58
Зухвала атака Росії на Польщу може мати на меті вирішення відразу кількох завдань
10 вересня 2025, 13:51
Вбивство школярів на Вінниччині: вбивцею виявився вчитель
10 вересня 2025, 13:50
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 13:15
Полковник ДБР під час війни придбав квартиру в Києві за 14 мільйонів
10 вересня 2025, 13:09
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
10 вересня 2025, 12:55
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
