Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області пошкоджено шість приватних будинків, медичний заклад, службовий автомобіль поліції та шість цивільних автівок, газопровід.

Зокрема, у Білозерській громаді російський дрон атакував блокпост. Внаслідок атаки ворога двоє правоохоронців віком 39 та 40 років отримали контузії.

У Томиній Балці через скид з російського безпілотника постраждав 60-річний чоловік.

Нагадаємо, під час атаки 10 вересня росіяни запустили по Житомирщині дрони-камікадзе та крилаті ракети. Пошкоджені підприємства, загинула людина.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені.

Російський обстріл спричинив масштабну пожежу на підприємстві на Волині.