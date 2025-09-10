Фото: ГСЧС

В поселке Яровая в Донецкой области российский авиаудар 9 сентября унес жизни 25 человек

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По данным чиновника, в течение 9 сентября россияне убили 28 жителей области: 25 человек в Яровой, двоих в Константиновке и одного человека в Семеновке.

Еще 20 человек в области получили ранения: 18 в Яровой и двое в Константиновке.

Как отметил Филашкин, общее количество жертв россиян в Донецкой области – 3627 погибших и 8065 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, 9 сентября россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии. Ранее сообщалось о 24 погибших и 19 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к ужесточению санкций против России после удара по гражданскому населению в поселке Яровая.