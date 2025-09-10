Фото: Львов/Андрей Садовый

В ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку беспилотниками и ракетами на Украину. Под удар также попали Львов и Винница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового и ГСЧС.

По данным Садового, ночью на Львов летели около 60 вражеских "шахедов" и более 10 ракет. Благодаря силам ПВО удалось избежать жертв и разрушений жилищного фонда.

Обломки попали в гражданский склад на улице Авиационной. Сейчас оценивают размер ущерба.

В Виннице под вражеским огнем оказались объекты гражданской и промышленной инфраструктуры. В более чем 20 жилых домах выбиты окна и повреждены кровли. Один человек получил ранение.

Местным жителям помощь оказывает психолог ГСЧС.

Напомним, во время атаки 10 сентября россияне запустили по Житомирщине дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Повреждены предприятия, погиб человек.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. На Хмельнитчине в результате атаки разрушена фабрика и повреждена АЗС, есть раненые.

Российский обстрел вызвал масштабный пожар на предприятии на Волыни.