Работал в поле: дрон убил главу Ассоциации фермеров Херсонщины

Фото: Telegram/Прокудин Александр

Утром 5 сентября в Херсонской области в результате атаки российского дрона погиб председатель Ассоциации фермеров Херсонской области и депутат облсовета Александр Гордиенко

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, враг "коварно атаковал автомобиль, в котором работал фермер".

Александр Гордиенко имел более 30 лет опыта в сельском хозяйстве, возглавлял фермерское хозяйство "Гордиенко" и был известным и уважаемым человеком Херсонской области. Несмотря на опасность, он оставался на родной земле и продолжал работать даже под обстрелами.

"Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его бросить дело жизни... Херсонщина потеряла человека с большой душой", – отметил Прокудин.

По данным ОВА, за прошедшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 – получили ранения.

Напомним, накануне российская армия обстреляла из артиллерии Днепровский район Херсона, в результате чего пострадали четверо работников коммунального предприятия.