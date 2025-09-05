Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 сентября россияне атаковали Украину 157 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, а также 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемой авиационной ракетой Х-59

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атаку дронов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны.

По состоянию на 09:00 ПВО сбила или подавила 121 вражеский дрон Shahed и разные дроты-имитаторы на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 ракет и 35 ударных БПЛА в 10 населенных пунктах.

В 9:03 в Воздушных силах отметили, что еще один вражеский БпЛА остается в воздухе.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 15 дронов.

В Днепре есть попадания по предприятию, возникли пожары.