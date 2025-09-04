Россияне ударили из артиллерии по Херсону: пострадали четверо коммунальщиков
Российская армия обстреляла из артиллерии Днепровский район Херсона, в результате чего пострадали четверо работников коммунального предприятия
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что под вражеский удар попали четверо работников одного из городских коммунальных предприятий – трое женщин 49, 53 и 46 лет, а также 49-летний мужчина.
Они получили легкие ранения: взрывные травмы и контузии. Пострадавшие будут лечиться амбулаторно.
Напомним, 4 сентября российские оккупанты запустили беспилотник по Запорожью. Дрон попал в многоэтажный дом. Пострадали четыре человека. Также глава ОВА обнародовал кадры последствий атаки врага.
