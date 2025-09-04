15:12  04 сентября
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
12:41  04 сентября
Хотели разобрать трофейный дрон: на Харьковщине погибли двое мужчин, еще двое – ранены
12:28  04 сентября
Во Львовской области возле польской границы сгорели семь автомобилей
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 14:14

Россияне ударили из артиллерии по Херсону: пострадали четверо коммунальщиков

04 сентября 2025, 14:14
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российская армия обстреляла из артиллерии Днепровский район Херсона, в результате чего пострадали четверо работников коммунального предприятия

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что под вражеский удар попали четверо работников одного из городских коммунальных предприятий – трое женщин 49, 53 и 46 лет, а также 49-летний мужчина.

Они получили легкие ранения: взрывные травмы и контузии. Пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Напомним, 4 сентября российские оккупанты запустили беспилотник по Запорожью. Дрон попал в многоэтажный дом. Пострадали четыре человека. Также глава ОВА обнародовал кадры последствий атаки врага.

война Херсон коммунальщики атака российская армия контузия Днепровский район
