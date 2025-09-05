Працював у полі: дрон убив голову Асоціації фермерів Херсонщини

Фото: Telegram/Прокудин Александр

Уранці 5 вересня на Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув голова Асоціації фермерів Херсонської області та депутат облради Олександр Гордієнко

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, ворог "підступно атакував автівку, в якій працював фермер".

Олександр Гордієнко мав понад 30 років досвіду у сільському господарстві, очолював фермерське господарство "Гордієнко" та був знаною і шанованою людиною на Херсонщині. Попри небезпеку, він залишався на рідній землі й продовжував працювати навіть під обстрілами.

"Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя... Херсонщина втратила людину з великою душею", – зазначив Прокудін.

За даними ОВА, протягом минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення.

Нагадаємо, напередодні російська армія обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона, внаслідок чого постраждали четверо працівників комунального підприємства.