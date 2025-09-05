Фото: прокуратура

Вечером 4 сентября и ночью 5 сентября россияне нанесли несколько ударов беспилотниками по Харьковской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В 21:15 вражеский дрон атаковал село Хотимля Чугуевского района, где работала дорожная служба. Погибли двое работников и женщина, шедшая мимо. Еще трое рабочих получили ранения. Для этой атаки российская армия применила БПЛА "Молния" или "Ланцет".

В 22:30 в селе Подсреднее Купянского района беспилотник попал в жилой дом. Ранены 18-летняя девушка и 28-летний мужчина.

Ночью два дрона "Герань-2" попали в образовательное учреждение в Богодухове, там возник пожар. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 5 сентября россияне атаковали Украину 157 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, а также 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемой авиационной ракетой Х-59.