Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 27 августа российские военные атаковали Украину 95 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 ПВО сбила или подавила 74 вражеских дрона типа Shahed и различные дроны-имитаторы на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание 21 дрона в девяти локациях.

Напомним, в ночь на 27 августа враг нанес массированный удар по Полтавщине. В результате атаки в Полтавском районе зафиксировано падение обломков и прямые попадания, пострадало предприятие энергетического сектора.