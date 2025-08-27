07:59  27 августа
В Одесской области мотоциклист погиб после столкновения с Mercedes
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
00:55  27 августа
Известный украинский певец присоединился к ВСУ
27 августа 2025, 08:51

Массированная атака на Полтавщину: повреждено энергетическое предприятие

27 августа 2025, 08:51
Иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 27 августа враг нанес массированный удар по Полтавской области. В результате атаки в Полтавском районе зафиксированы падение обломков и прямые попадания, что повлекло за собой значительные повреждения

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

По его словам, пострадало предприятие энергетического сектора – повреждено административное здание, транспортные средства и оборудование.

На территории предприятия возникли пожары, которые уже локализованы.

Из-за атаки были обесточены как бытовые, так и юридические потребители. Сейчас электроснабжение возобновлено.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, этой ночью оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам по окрестностям Сумской общины. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры. В Сумах есть проблемы с электричеством, водой и транспортом.

Уже утром 27 августа, российские военные произвели артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки погибла 81-летняя женщина, еще одна местная жительница ранена, ее госпитализировали.

