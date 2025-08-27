Россияне ударили по селу на Запорожье: повреждены дома, пострадали два человека
Утром 27 августа российская армия нанесла три удара по территории села Успеновка Пологовского района
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате обстрела обломками и взрывной волной повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.
Ранение получил 63-летний мужчина, еще одна пострадавшая – 52-летняя женщина. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Напомним, утром 27 августа оккупанты ударили из артиллерии по Херсону. Погибла 81-летняя женщина, еще одна женщина получила ранения.
