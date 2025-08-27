Окупанти обстріляли ферму на Херсонщині: є загиблі
Уранці 27 серпня близько 09:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл фермерського господарства в селищі Нововоронцовка Херсонської області
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки загинули двоє працівників підприємства – 45-річний чоловік та 40-річна жінка. Вони отримали смертельні поранення на місці.
"Мої співчуття рідним і близьким загиблих", – зазначив Прокудін.
На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, зранку 27 серпня російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинула 81-річна жінка, ще одна місцева мешканка поранена, її госпіталізували.
Як відомо, цієї ночі російські військові атакували Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання 21 дрона у дев’яти локаціях.