В Херсоне уничтожили мины-"лепестки", дистанционно разбросанные оккупантами
Российские военные продолжают терроризировать мирных жителей Херсона и области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Днепровском районе Херсона оккупанты дистанционно раскидали противопехотные мины типа "лепесток". Эти взрывные устройства особенно опасны, ведь малозаметны в траве или на почве и срабатывают при нажатии.
Сообщение о минировании поступило в полицию. Взрывотехники выехали на место и в промежутке между обстрелами тщательно обследовали территорию.
Выявленные мины ПФМ специалисты собрали и уничтожили контролируемым подрывом.
Напомним, в Нежинском районе Черниговщины саперы полиции обезвредили боевую часть ударного беспилотника россиян, который сбили Силы обороны Украины.
Ранее в лесном массиве Полтавской области взрывотехники обнаружили боевую часть российской ракеты. Боеприпас изъяли и передали пиротехникам ГСЧС для уничтожения.