Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Днепровском районе Херсона оккупанты дистанционно раскидали противопехотные мины типа "лепесток". Эти взрывные устройства особенно опасны, ведь малозаметны в траве или на почве и срабатывают при нажатии.

Сообщение о минировании поступило в полицию. Взрывотехники выехали на место и в промежутке между обстрелами тщательно обследовали территорию.

Выявленные мины ПФМ специалисты собрали и уничтожили контролируемым подрывом.

Напомним, в Нежинском районе Черниговщины саперы полиции обезвредили боевую часть ударного беспилотника россиян, который сбили Силы обороны Украины.

Ранее в лесном массиве Полтавской области взрывотехники обнаружили боевую часть российской ракеты. Боеприпас изъяли и передали пиротехникам ГСЧС для уничтожения.