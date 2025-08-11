На Херсонщине россияне атаковали гражданское авто: ранена женщина

Иллюстративное фото: из открытых источников

Этой ночью 11 августа российские войска ударили с дрона по гражданскому автомобилю недалеко от села Крутый Яр Херсонской области

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки 34-летняя женщина получила взрывную травму, а также ушибы ноги и руки.

Пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

Напомним, утром 9 августа российские войска нанесли удар с беспилотника по гражданскому автобусу, двигавшемуся в пригороде Херсона. Было известно о двух погибших и десяти раненых.

Впоследствии при попытке полицейских извлечь из автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона. В результате трое сотрудников полиции претерпели контузии.