16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
09 августа 2025, 14:05

Повторный удар дрона по автобусу в пригороде Херсона: травмированы трое полицейских

09 августа 2025, 14:05
Фото: Национальная полиция
Трое сотрудников полиции получили контузии в результате повторного удара российского дрона по автобусу в пригороде Херсона

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По словам начальника Херсонского областного главка полиции Романа Козьякова, на подъезде к поселку Инженерное в транспортное средство попал вражеский беспилотник.

На месте погибли двое гражданских, еще 16 получили ранения разной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Всех раненых и невредимых пассажиров полицейские сразу доставили в укрытие, после чего эвакуационные автомобили полиции, кареты "скорой" и неравнодушные водители перевезли их в Херсон.

При попытке полицейских извлечь из автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона. В результате трое сотрудников полиции претерпели контузии.

Продолжаются необходимые следственные действия по документированию очередного военного преступления РФ.

Напомним, утром 9 августа российские войска нанесли удар с беспилотника по гражданскому автобусу, двигавшемуся в пригороде Херсона. Было известно о двух погибших и десяти раненых.

