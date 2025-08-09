Повторный удар дрона по автобусу в пригороде Херсона: травмированы трое полицейских

Фото: Национальная полиция

Трое сотрудников полиции получили контузии в результате повторного удара российского дрона по автобусу в пригороде Херсона

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По словам начальника Херсонского областного главка полиции Романа Козьякова, на подъезде к поселку Инженерное в транспортное средство попал вражеский беспилотник.

На месте погибли двое гражданских, еще 16 получили ранения разной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Всех раненых и невредимых пассажиров полицейские сразу доставили в укрытие, после чего эвакуационные автомобили полиции, кареты "скорой" и неравнодушные водители перевезли их в Херсон.

При попытке полицейских извлечь из автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона. В результате трое сотрудников полиции претерпели контузии.

Продолжаются необходимые следственные действия по документированию очередного военного преступления РФ.

Напомним, утром 9 августа российские войска нанесли удар с беспилотника по гражданскому автобусу, двигавшемуся в пригороде Херсона. Было известно о двух погибших и десяти раненых.