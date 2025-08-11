На Херсонщині росіяни атакували цивільне авто: поранено жінку

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Цієї ночі 11 серпня російські війська вдарили з дрона по цивільній автівці неподалік села Крутий Яр, що на Херсонщині

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки 34-річна жінка отримала вибухову травму, а також забої ноги та руки.

Постраждала лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, вранці 9 серпня російські війська завдали удару з безпілотника по цивільному автобусу, що рухався у передмісті Херсона. Було відомо про двох загиблих та десятьох поранених.

Згодом під час спроби поліцейських дістати з автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона. У результаті троє працівників поліції зазнали контузій.