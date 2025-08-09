09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
02:00  09 августа
Дом известного ресторатора пострадал в результате удара россиян
23:55  08 августа
В Харьковской области могут изменить комендантский час
09 августа 2025, 11:04

Российский дрон атаковал авто на Запорожье — погибли два человека

09 августа 2025, 11:04
Фото: Запорожская ОВА
В Запорожском районе в результате вражеской атаки погибли два человека. Российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, двигавшийся по территории Беленьковской общины. От удара автомобиль загорелся, находившиеся внутри пассажиры погибли на месте.

Обстоятельства трагедии уточняются.

Напомним, утром 9 августа российские войска нанесли удар с беспилотника по гражданскому автобусу, двигавшемуся в пригороде Херсона. По предварительной информации, в результате этого террористического нападения погибли двое мужчин. Еще десять жителей области получили ранения.

08 августа 2025
