Российский дрон атаковал авто на Запорожье — погибли два человека

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожском районе в результате вражеской атаки погибли два человека. Российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, двигавшийся по территории Беленьковской общины. От удара автомобиль загорелся, находившиеся внутри пассажиры погибли на месте.

Обстоятельства трагедии уточняются.

Напомним, утром 9 августа российские войска нанесли удар с беспилотника по гражданскому автобусу, двигавшемуся в пригороде Херсона. По предварительной информации, в результате этого террористического нападения погибли двое мужчин. Еще десять жителей области получили ранения.