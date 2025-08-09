Российский дрон атаковал авто на Запорожье — погибли два человека
В Запорожском районе в результате вражеской атаки погибли два человека. Российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, двигавшийся по территории Беленьковской общины. От удара автомобиль загорелся, находившиеся внутри пассажиры погибли на месте.
Обстоятельства трагедии уточняются.
Напомним, утром 9 августа российские войска нанесли удар с беспилотника по гражданскому автобусу, двигавшемуся в пригороде Херсона. По предварительной информации, в результате этого террористического нападения погибли двое мужчин. Еще десять жителей области получили ранения.
