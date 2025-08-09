Под Херсоном дрон ударил по автобусу с людьми — есть погибшие

Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 9 августа российские войска нанесли удар с беспилотника по двигавшемуся в пригороде Херсона гражданскому автобусу

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате этого террористического нападения погибли двое мужчин.

Еще десять жителей области получили ранения. Двое из них – в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

Информация уточняется. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, накануне российские военные атаковали ребенка в Херсоне. В момент атаки мальчик просто шел по улице. В результате атаки врага школьник получил взрывную травму, обломочные ранения ноги и руки.