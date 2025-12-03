Взрыв в Харькове: двое раненых, на месте работают спасатели

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харькове в Шевченковском районе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

По предварительным данным, взрыв повредил три автомобиля и вызвал возгорание четырех гаражей.

На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют пожары и обеспечивают безопасность граждан.

Как известно, сегодня Харьков подвергся обстрелам со стороны российских войск.

Напомним, в ночь на 3 декабря враг атаковал Украину 111 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.