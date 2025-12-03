14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 14:49

Взрыв в Харькове: двое раненых, на месте работают спасатели

03 декабря 2025, 14:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харькове в Шевченковском районе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

По предварительным данным, взрыв повредил три автомобиля и вызвал возгорание четырех гаражей.

На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют пожары и обеспечивают безопасность граждан.

Как известно, сегодня Харьков подвергся обстрелам со стороны российских войск.

Напомним, в ночь на 3 декабря враг атаковал Украину 111 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрел взрыв Харьков авто атака пострадавшие российская армия гражданские
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пожилой мужчина
03 декабря 2025, 12:24
Атаки на энергосистему Украины: частично обесточены четыре области
03 декабря 2025, 11:28
Россияне ночью обстреляли из артиллерии троллейбусное депо в Херсоне
03 декабря 2025, 10:45
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Верховная Рада под возгласы "Ганьба" приняла Госбюджет-2026
03 декабря 2025, 15:32
Во Львове возле жилых домов нашли гранату времен Первой мировой войны
03 декабря 2025, 14:59
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
03 декабря 2025, 14:56
"Не захотел умирать": в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации
03 декабря 2025, 14:45
Бывший начальник ГСЧС Ивано-Франковской области организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн
03 декабря 2025, 14:34
Избил мужчину и оставил его без помощи: суд Киева назначил обидчику 5 лет тюрьмы
03 декабря 2025, 14:26
В то время как все развитые страны борются за таланты, у нас борются с талантами
03 декабря 2025, 14:21
Генштаб о Покровске: бои продолжаются, город не захвачен
03 декабря 2025, 14:05
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
03 декабря 2025, 13:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »