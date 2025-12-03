Атаки на энергосистему Украины: частично обесточены четыре области

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате атак врага на энергообъекты по состоянию на утро 3 декабря есть обесточивание в четырех областях

Об этом сообщает Министерство энергетики, передает RegioNews.

В частности, дополнительно обесточены более 17,5 тысяч потребителей на Харьковщине, около 5 тысяч – в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители на Херсонщине

Кроме этого, в Одесской области все обесточенные ночью абоненты уже заживлены.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Министерство призывает граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 3 декабря враг атаковал Украину 111 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.