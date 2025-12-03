Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 декабря враг атаковал Украину 111 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 60 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 83 вражеских беспилотника, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Напомним, в ночь на 3 декабря войска РФ атаковали беспилотниками Павлоградский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. В городе Терновка погибли два человека, еще три ранены.