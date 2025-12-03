Вибух у Харкові: двоє поранених, на місці працюють рятувальники

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Харкові в Шевченківському районі стався вибух, внаслідок якого постраждали дві людини

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, медики надають потерпілим необхідну допомогу.

За попередніми даними, вибух пошкодив три автомобілі та спричинив займання чотирьох гаражів.

На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують пожежі та забезпечують безпеку громадян.

Як відомо, сьогодні Харків зазнав обстрілу з боку російських військ.

Нагадаємо, в ніч на 3 грудня ворог атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 60 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.