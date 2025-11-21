В Харьковской области мужчина угрожал соседке ножом и требовал деньги

Фото: Нацполиция

В Харьковской области задержан 46-летний мужчина. Известно, что он с ножом напал на местную жительницу

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Нагорное. Мужчина напал с кухонным ножом на соседку и потребовал у нее деньги. 46-летний злоумышленник ворвался в дом потерпевшей и угрожал ей расправой. Он потребовал у нее деньги.

Женщина, к счастью, смогла закрыться в одной из комнат и вызвать полицию. Злоумышленник, поняв, что она зовет на помощь, попытался взломать дверь, но у него не удалось это сделать. Затем он скрылся через окно.

Правоохранители разыскали мужчину. Ему сообщили о подозрении и задержали. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения. Сейчас ему избрали меру пресечения: содержание под стражей.

