На Харківщині чоловік погрожував сусідці ножем та вимагав гроші

Фото: Нацполіція

У Харківській області затримали 46-річного чоловіка. Відомо, що він з ножем напав на місцеву жительку

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався в селі Нагірне. Чоловік напав із кухонним ножем на сусідку та вимагав у неї гроші. 46-річний зловмисник увірвався до будинку потерпілої та погрожував їй розправою. Він вимагав у неї гроші.

Жінка, на щастя, змогла закритися в одній з кімнат та викликати поліцію. Зловмисник, коли зрозумів, що вона кличе на допомогу, спробував зламати двері, але у нього не вдалось це зробити. Потім він втік через вікно.

Правоохоронці розшукали чоловіка. Йому повідомили про підозру та затримали. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення. Зараз йому обрали запобіжний захід: тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині зловмисник прокрався в будинок пенсіонерки. Він зв'язав її, вдарив та вкрав її гроші.