17 ноября 2025, 17:59

Убил ударом в сердце: в Кривом Роге задержали подозреваемого за убийство 16-летнего подростка возле гостиницы

17 ноября 2025, 17:59
Фото: Прокуратура Украины
Правоохранители выясняют обстоятельства ночного конфликта в Кривом Роге, завершившегося смертью 16-летнего парня

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Кривом Роге правоохранители установили и задержали молодого человека, подозреваемого в причастности к гибели 16-летнего подростка. Трагедия произошла в ночь на 17 ноября возле отеля "Дружба", возле магазина.

Cогласно предварительным данным, между парнем и его 20-летним знакомым возник словесный спор, во время которого старший участник конфликта ударил подростка ножом в сердце. Пострадавший упал у скамейки и умер до приезда медиков. Тело обнаружили около 4:40 утра.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о вручении ему подозрения по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следователи также устанавливают все детали инцидента, включая ход конфликта и возможные мотивы действий задержанного.

Досудебное расследование проводит следственное подразделение ОП №1 Криворожского районного управления полиции. Ход следствия находится под процессуальным руководством и контролем Днепропетровской областной прокуратуры. По имеющейся информации, в момент происшествия погибший находился вместе с товарищем, которого правоохранители также опрашивают.

Напомним, в Вышгороде 17-летнему подростку вручено подозрение за нападение на прохожего, которого поранили ножом. Обычное замечание компании пьяных ребят о громкой музыке переросло в кровавую драку – один человек был избит, а другой получил ножевое ранение.

