17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 18:55

В Ровенской области мужчина прокрался в дом пенсионерки, напал на нее и ограбил

14 ноября 2025, 18:55
Фото: Нацполиция
Ранее уже судимый мужчина напал на пенсионерку в ее доме. Теперь он получил судебный приговор

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае этого года в городе Дубно. 37-летний мужчина посреди ночи в маске через незакрытую калитку проник в дом 77-летней пенсионерки. Она в это время спала. Злоумышленник связал женщину веревкой, ударил ее. Впоследствии он украл у нее 1500 гривен и скрылся.

На суде он не признавал вину. Лишь со временем он все же согласился пойти на соглашение с прокурором. Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить ограбившего ребенка рецидивиста. Фигурант был дважды судим за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений. В общей сложности он провел за решеткой 11 лет. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

нападение Ограбление суд
