Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 16 ноября у дома в Коростене. Женщина ударила мужчину ножом в живот

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 29-летний житель Коростеня дома устроил застолье с алкоголем с 30-летней знакомой. Когда у них произошел конфликт, женщина взяла нож и ударила его в живот. Потерпевшего госпитализировали.

Правоохранители задержали женщину и сообщили ей о подозрении. Теперь решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Ей грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, в Вышгороде 17-летний подросток получил подозрение за нападение на прохожего, раненного ножом. Обычное замечание компании пьяных ребят о громкой музыке переросло в кровавую драку – один человек был избит, а другой получил ножевое ранение.