18 ноября 2025, 16:45

В Житомирской области женщина напала на знакомого с ножом

18 ноября 2025, 16:45
Фото: Нацполиция
Инцидент произошел 16 ноября у дома в Коростене. Женщина ударила мужчину ножом в живот

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 29-летний житель Коростеня дома устроил застолье с алкоголем с 30-летней знакомой. Когда у них произошел конфликт, женщина взяла нож и ударила его в живот. Потерпевшего госпитализировали.

Правоохранители задержали женщину и сообщили ей о подозрении. Теперь решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Ей грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, в Вышгороде 17-летний подросток получил подозрение за нападение на прохожего, раненного ножом. Обычное замечание компании пьяных ребят о громкой музыке переросло в кровавую драку – один человек был избит, а другой получил ножевое ранение.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
