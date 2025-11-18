18:17  18 ноября
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
17:11  18 ноября
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
13:35  18 ноября
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2025, 17:00

В Ровенской области застолье друзей закончилось нападением и кровью

18 ноября 2025, 17:00
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в селе Городище. Мужчина нанес знакомому ножу ранения 

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Это произошло 16 ноября. 42-летний мужчина и 51-летний мужчина устроили застолье с алкоголем. В какой-то момент между ними произошла ссора. Конфликт перерос в драку, и младший мужчина нанес старшему удару в лицо. На это хозяин дома ударил "оппонента" ножом.

Известно, что он нанес минимум пять ударов в шею, туловище и ноги. Потом он пошел к сестре, которая живет рядом, и рассказал о содеянном. Женщина вызвала медиков и полицию.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. 51-летний мужчина был задержан правоохранителями. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему может грозить лишение свободы от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее в Ровенской области произошла ужасная трагедия – 66-летний пенсионер во время застолья с алкоголем поссорился со своим 54-летним знакомым и убил его, нанеся несколько ударов молотком и ножом по телу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение полиция Ровенская область
В Одесской области нетрезвый мужчина ранил знакомую ножом из-за рюмки водки
14 ноября 2025, 20:24
На Львовщине мужчина забил сожительницу до смерти, и пытался покончить с собой
14 ноября 2025, 19:15
В Ровенской области мужчина прокрался в дом пенсионерки, напал на нее и ограбил
14 ноября 2025, 18:55
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Алексей Чернышев взял слово на суде: что пообещал подозреваемый эксвицеппремьер-министр
18 ноября 2025, 18:41
Россия мобилизовала более 46 тысяч мужчин с оккупированных территорий
18 ноября 2025, 18:22
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
18 ноября 2025, 18:17
В Запорожье женщина продавала бытовую технику, а стала жертвой мошенников: как аферисты обокрали ее в интернете
18 ноября 2025, 17:30
В Харькове медики спасли жизнь мужчине с инфарктом
18 ноября 2025, 17:15
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
18 ноября 2025, 17:11
В Одессе женщину привязали скотчем к лавке: инцидент обсуждают в местных пабликах
18 ноября 2025, 17:07
Власти Харьковщины активно сотрудничают с ЮНИСЕФ по защите детей в регионе
18 ноября 2025, 17:03
В Житомирской области женщина напала на знакомого с ножом
18 ноября 2025, 16:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »