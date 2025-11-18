Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Это произошло 16 ноября. 42-летний мужчина и 51-летний мужчина устроили застолье с алкоголем. В какой-то момент между ними произошла ссора. Конфликт перерос в драку, и младший мужчина нанес старшему удару в лицо. На это хозяин дома ударил "оппонента" ножом.

Известно, что он нанес минимум пять ударов в шею, туловище и ноги. Потом он пошел к сестре, которая живет рядом, и рассказал о содеянном. Женщина вызвала медиков и полицию.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. 51-летний мужчина был задержан правоохранителями. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему может грозить лишение свободы от пяти до восьми лет.

