Лозовский район на Харьковщине остался без отопления из-за атак россиян

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский, передает RegioNews.

"Враг снова повредил критическую инфраструктуру на Лозовщине. Применены аварийные отключения. Обесточены котельные, прекращено теплоснабжение", – отметил Зеленский.

Водоснабжение и водоотвод в районе поддерживают альтернативными источниками питания.

По данным Харьковской ОВА, за прошедшие сутки вражеские удары получили 6 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела в с. Рубежное Волчанской общины пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень.

Напомним, в ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину 119 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 59 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.