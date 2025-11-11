Лозовский район на Харьковщине остался без отопления из-за атак россиян
Российские войска атаковали критическую инфраструктуру Лозовского района Харьковской области, из-за чего обесточены котельные и временно прекращено теплоснабжение
Об этом сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский, передает RegioNews.
"Враг снова повредил критическую инфраструктуру на Лозовщине. Применены аварийные отключения. Обесточены котельные, прекращено теплоснабжение", – отметил Зеленский.
Водоснабжение и водоотвод в районе поддерживают альтернативными источниками питания.
По данным Харьковской ОВА, за прошедшие сутки вражеские удары получили 6 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела в с. Рубежное Волчанской общины пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень.
Напомним, в ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину 119 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 59 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.