Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС, передает RegioNews.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В результате ударов на нескольких энергетических объектах возникли пожары – спасатели их ликвидировали. Повреждены также депо "Укрзализныци" и административные здания.

По предварительным данным, один человек получил осколочное ранение: ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Критическая инфраструктура региона функционирует на генераторах, открыты пункты несокрушимости для населения.

Правоохранители документируют очередные военные преступления россиян.

