Иллюстративное фото: pixabay

Энергетики в Одесской области уже вернули свет для 1600 семей после ночного обстрела

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Удалось перезаживить объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы и вернуть свет для 1600 семей", – говорится в сообщении.

Без электроэнергии остаются около 14500 потребителей.

В ДТЭК отметили, что после разрешения военных и спасателей энергетики смогут осмотреть оборудование и оценить масштабы повреждений.

Напомним, ночью 11 ноября враг массированно атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. В результате вражеских ударов повреждены энергообъекты и депо "Укрзализныци".