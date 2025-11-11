Лозівський район на Харківщині залишився без опалення через атаки росіян

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Лозівського району Харківської області, через що знеструмлені котельні та тимчасово припинене теплопостачання

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський, передає RegioNews.

"Ворог знову пошкодив критичну інфраструктуру на Лозівщині. Застосовані аварійні відключення. Знеструмлені котельні, припинено теплопостачання", – зазначив Зеленський.

Водночас водопостачання та водовідведення в районі підтримують альтернативними джерелами живлення.

За даними Харківської ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Рубіжне Вовчанської громади постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець.

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада РФ атакувала Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.