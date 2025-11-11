Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину 119 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 53 вражеских дрона, атаковавших север, восток и юг страны.

Зафиксировано попадание 59 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, ночью 11 ноября враг массированно атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. В результате вражеских ударов повреждены энергообъекты и депо "Укрзализныци". Часть региона осталась без света.