Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Вечером враг снова ударил беспилотниками по Васильковской громаде на Синельниковщине. Возник пожар на территории частного предприятия – его потушили.

Ночью и утром 11 ноября россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО "Град" и артиллерии. Попали по райцентру.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Чиновник добавил, что силы ПВО уничтожили в области один беспилотник.

Напомним, вечером 10 ноября российские войска совершили массированную атаку на Краматорск. В течение получаса по городу ударили семь ударных беспилотников.