Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине без света более 8 тысяч абонентов

Фото: Харьковская ОВА

В результате вражеского обстрела города Барвинковое на Харьковщине были повреждены электросети

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Временно отсутствует электроснабжение для 8,3 тысяч абонентов в Барвинковской общине", – написал он.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки вражеские удары получили 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек, среди которых – ребенок.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе повреждены 4 частных дома, 2 многоквартирных дома, сельскохозяйственное предприятие, гараж, автомобиль (г. Богодухов), электросети (сел. Золочев);

в Изюмском районе повреждены электросети (г. Барвенково);

в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Орилька);

в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Рубежное), оздоровительное заведение (г. Чугуев).

Напомним, ночью 6 ноября российские военные массированно атаковали беспилотниками Каменское в Днепропетровской области. Пострадали 8 человек, в городе возникло несколько пожаров. Повреждены автомобили, а также инфраструктура и транспортное предприятие.