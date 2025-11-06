Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине без света более 8 тысяч абонентов
В результате вражеского обстрела города Барвинковое на Харьковщине были повреждены электросети
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"Временно отсутствует электроснабжение для 8,3 тысяч абонентов в Барвинковской общине", – написал он.
Синегубов добавил, что за прошедшие сутки вражеские удары получили 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек, среди которых – ребенок.
Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе повреждены 4 частных дома, 2 многоквартирных дома, сельскохозяйственное предприятие, гараж, автомобиль (г. Богодухов), электросети (сел. Золочев);
- в Изюмском районе повреждены электросети (г. Барвенково);
- в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Орилька);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Рубежное), оздоровительное заведение (г. Чугуев).
Напомним, ночью 6 ноября российские военные массированно атаковали беспилотниками Каменское в Днепропетровской области. Пострадали 8 человек, в городе возникло несколько пожаров. Повреждены автомобили, а также инфраструктура и транспортное предприятие.