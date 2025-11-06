09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
08:24  06 ноября
Драка между детьми в Полтаве: 11-летнего мальчика избили в дендропарке
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 09:17

Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине без света более 8 тысяч абонентов

06 ноября 2025, 09:17
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

В результате вражеского обстрела города Барвинковое на Харьковщине были повреждены электросети

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Временно отсутствует электроснабжение для 8,3 тысяч абонентов в Барвинковской общине", – написал он.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки вражеские удары получили 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек, среди которых – ребенок.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе повреждены 4 частных дома, 2 многоквартирных дома, сельскохозяйственное предприятие, гараж, автомобиль (г. Богодухов), электросети (сел. Золочев);
  • в Изюмском районе повреждены электросети (г. Барвенково);
  • в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Орилька);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Рубежное), оздоровительное заведение (г. Чугуев).

Напомним, ночью 6 ноября российские военные массированно атаковали беспилотниками Каменское в Днепропетровской области. Пострадали 8 человек, в городе возникло несколько пожаров. Повреждены автомобили, а также инфраструктура и транспортное предприятие.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы электричество Харьковская область атака отключения света повреждения российская армия
Силы ПВО обезвредили 108 из 135 российских дронов, которые ночью атаковали Украину
06 ноября 2025, 09:11
Россияне ударили по Запорожскому району: возникли пожары, травмирована женщина
06 ноября 2025, 07:26
Налет российских дронов на Богодухов Харьковской области: уже 5 пострадавших
06 ноября 2025, 07:12
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Тернопольской области женщину обманули при покупке авто на 70 тысяч гривен
06 ноября 2025, 10:45
Не понравилось, что маленький ребенок кричал: в Кривом Роге женщина напала на соседку с электрошокером
06 ноября 2025, 10:35
Дроны атаковали Черниговщину: попали по энергообъекту и транспортной инфраструктуре
06 ноября 2025, 10:26
Россияне ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех областях
06 ноября 2025, 10:14
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
06 ноября 2025, 09:52
В Украине снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19 – ЦОС
06 ноября 2025, 09:44
В Киевской области 18-летний юноша избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе
06 ноября 2025, 09:39
В Запорожье разоблачили дезертира, который наладил канал побега военных за границу
06 ноября 2025, 09:24
Силы ПВО обезвредили 108 из 135 российских дронов, которые ночью атаковали Украину
06 ноября 2025, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »