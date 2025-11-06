Через ворожий обстріл на Харківщині без світла понад 8 тисяч абонентів
У результаті ворожого обстрілу міста Барвінкове на Харківщині було пошкоджено електромережі
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Тимчасово відсутнє електропостачання для 8,3 тисячі абонентів у Барвінківській громаді", – написав він.
Синєгубов додав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед яких – дитина.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоквартирні будинки, сільськогосподарське підприємство, гараж, автомобіль (м. Богодухів), електромережі (сел. Золочів);
- в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (м. Барвінкове);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Рубіжне), оздоровчий заклад (м. Чугуїв).
Нагадаємо, вночі 6 листопада російські військові масовано атакували безпілотниками Кам'янське в Дніпропетровській області. Постраждали 8 людей, у місті виникли кілька пожеж. Пошкоджені авто, а також інфраструктура та транспортне підприємство.