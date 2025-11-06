09:52  06 листопада
06 листопада 2025, 09:17

Через ворожий обстріл на Харківщині без світла понад 8 тисяч абонентів

06 листопада 2025, 09:17
Фото: Харківська ОВА
У результаті ворожого обстрілу міста Барвінкове на Харківщині було пошкоджено електромережі

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Тимчасово відсутнє електропостачання для 8,3 тисячі абонентів у Барвінківській громаді", – написав він.

Синєгубов додав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед яких – дитина.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоквартирні будинки, сільськогосподарське підприємство, гараж, автомобіль (м. Богодухів), електромережі (сел. Золочів);
  • в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (м. Барвінкове);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Рубіжне), оздоровчий заклад (м. Чугуїв).

Нагадаємо, вночі 6 листопада російські військові масовано атакували безпілотниками Кам'янське в Дніпропетровській області. Постраждали 8 людей, у місті виникли кілька пожеж. Пошкоджені авто, а також інфраструктура та транспортне підприємство.

