09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
08:24  06 ноября
Драка между детьми в Полтаве: 11-летнего мальчика избили в дендропарке
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 07:12

Налет российских дронов на Богодухов Харьковской области: уже 5 пострадавших

06 ноября 2025, 07:12
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

Количество пострадавших в результате вражеской атаки дронов на город Богодухов возросло до пяти

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По уточненной информации, пострадали 33-летняя и 53-летняя женщины, а также 10-летняя девочка – у них диагностирована острая реакция на стресс. 43-летний мужчина получил взрывную травму и был госпитализирован.

Кроме того, к врачам обратился 18-летний молодой человек с острой реакцией на стресс.

По словам Синегубова, вражеский удар повредил двухэтажный жилой дом и гараж.

Также один из беспилотников попал в складское здание, где хранились зерновые культуры, в результате чего вспыхнул пожар.

На месте работают подразделения ГСЧС.

Напомним, вечером 5 ноября оккупанты атаковали дронами Богодухов в Харьковской области. Было известно, что в результате атаки пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Богодухов атака дроны гражданские склад пожар гараж дома
РФ применяет реактивные планеры на авиабомбах для ударов по Украине
05 ноября 2025, 09:51
Россияне атаковали дронами город на Черниговщине: есть повреждения и пострадавшие
05 ноября 2025, 09:06
На Харьковщине оккупанты убили двух мирных людей, державших в руках белый флаг
04 ноября 2025, 14:19
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Тернопольской области женщину обманули при покупке авто на 70 тысяч гривен
06 ноября 2025, 10:45
Не понравилось, что маленький ребенок кричал: в Кривом Роге женщина напала на соседку с электрошокером
06 ноября 2025, 10:35
Дроны атаковали Черниговщину: попали по энергообъекту и транспортной инфраструктуре
06 ноября 2025, 10:26
Россияне ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех областях
06 ноября 2025, 10:14
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
06 ноября 2025, 09:52
В Украине снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19 – ЦОС
06 ноября 2025, 09:44
В Киевской области 18-летний юноша избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе
06 ноября 2025, 09:39
В Запорожье разоблачили дезертира, который наладил канал побега военных за границу
06 ноября 2025, 09:24
Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине без света более 8 тысяч абонентов
06 ноября 2025, 09:17
Силы ПВО обезвредили 108 из 135 российских дронов, которые ночью атаковали Украину
06 ноября 2025, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »