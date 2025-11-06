Налет российских дронов на Богодухов Харьковской области: уже 5 пострадавших

Фото: Харьковская ОВА

Количество пострадавших в результате вражеской атаки дронов на город Богодухов возросло до пяти

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По уточненной информации, пострадали 33-летняя и 53-летняя женщины, а также 10-летняя девочка – у них диагностирована острая реакция на стресс. 43-летний мужчина получил взрывную травму и был госпитализирован.

Кроме того, к врачам обратился 18-летний молодой человек с острой реакцией на стресс.

По словам Синегубова, вражеский удар повредил двухэтажный жилой дом и гараж.

Также один из беспилотников попал в складское здание, где хранились зерновые культуры, в результате чего вспыхнул пожар.

На месте работают подразделения ГСЧС.

Напомним, вечером 5 ноября оккупанты атаковали дронами Богодухов в Харьковской области. Было известно, что в результате атаки пострадали четыре человека, в том числе ребенок.