Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 ноября российская армия атаковала Украину 135 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 108 вражеских дронов, атаковавших север, юг и восток страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 13 локациях.

Напомним, вечером 5 ноября оккупанты атаковали дронами Богодухов в Харьковской области. Число пострадавших возросло до пяти.

Ночью 6 ноября российские военные массированно атаковали беспилотниками Каменское в Днепропетровской области. В результате атаки частично разрушены крыша и перекрытие в одном из подъездов четырехэтажки. Пострадали 8 человек.