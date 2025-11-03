08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
08:16  03 ноября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
08:11  03 ноября
В Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 09:22

По Харькову и области били КАБами и "шахедами": ранены пятеро человек

03 ноября 2025, 09:22
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 12 населенным пунктам области. В результате атак пострадали пять человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Подлиман Боровской общины ранена 66-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 70, 51 и 45 лет. В селе Циркуны пострадала 66-летняя женщина.

Враг атаковал Харьков тремя управляемыми авиабомбами, в том числе по Индустриальному району города.

Всего в течение суток оккупанты применили 10 КАБ, 11 ударных дронов типа "Герань-" и 3 FPV-дроны.

Поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры:

  • в Харькове – дорожное покрытие и уличные электросети;
  • в Богодуховском районе – автомобиль и частный дом;
  • в Ку'пянском районе – 4 частных дома;
  • в Изюмском районе – автомобиль, спортивное заведение, многоэтажку, хозяйственные постройки и электросети;
  • в Харьковском районе – частный дом;
  • в Лозовском – повреждена железнодорожная инфраструктура.

Из-за обстрелов без электроснабжения остаются около 800 абонентов в Близнюковской общине и 3 тысячи в Лозовской.

Ведутся восстановительные работы.

Напомним, в ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 138 ударными БПЛ типа "Shahed", "Бапла" и "Shahed". Зафиксировано попадание ракет и 20 дронов на 11 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Харьков Харьковская область атака разрушения российская армия КАБ дроны
Последствия обстрелов Сумщины: повреждены дома и АЗС, есть погибший и раненые
03 ноября 2025, 09:15
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
03 ноября 2025, 08:38
Россияне ударили дронами по Николаевщине: повреждена энергетическая инфраструктура
03 ноября 2025, 08:27
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Полтавской области разоблачили незаконную приватизацию 100 гектаров нацпарка: подозревают чиновников
03 ноября 2025, 12:18
На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW вызвал смертельное ДТП: погиб 35-летний мужчина
03 ноября 2025, 12:07
Расставлял "видеоловушки", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: СБУ задержала 18-летнего российского агента
03 ноября 2025, 11:53
Писал дочери в РФ: в Харьковской области мужчина "сливал" данные украинских военных
03 ноября 2025, 11:45
Россияне обстреляли Берислав: зафиксированы пять "прилетов"
03 ноября 2025, 11:33
За время войны в Украине погибли 116 журналистов, 26 – в плену РФ
03 ноября 2025, 11:24
Укрзализныця и будущие войны популистов-патерналистов
03 ноября 2025, 11:16
В Кривом Роге судили мужчину, который помогал устроить теракт
03 ноября 2025, 11:05
ГБР передало в суд дело против нардепа за государственную измену и мошенничество
03 ноября 2025, 10:56
Смертельное ДТП в Киевской области: погибли водитель и пассажир мотоцикла
03 ноября 2025, 10:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »