По Харькову и области били КАБами и "шахедами": ранены пятеро человек
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 12 населенным пунктам области. В результате атак пострадали пять человек
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в селе Подлиман Боровской общины ранена 66-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 70, 51 и 45 лет. В селе Циркуны пострадала 66-летняя женщина.
Враг атаковал Харьков тремя управляемыми авиабомбами, в том числе по Индустриальному району города.
Всего в течение суток оккупанты применили 10 КАБ, 11 ударных дронов типа "Герань-" и 3 FPV-дроны.
Поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры:
- в Харькове – дорожное покрытие и уличные электросети;
- в Богодуховском районе – автомобиль и частный дом;
- в Ку'пянском районе – 4 частных дома;
- в Изюмском районе – автомобиль, спортивное заведение, многоэтажку, хозяйственные постройки и электросети;
- в Харьковском районе – частный дом;
- в Лозовском – повреждена железнодорожная инфраструктура.
Из-за обстрелов без электроснабжения остаются около 800 абонентов в Близнюковской общине и 3 тысячи в Лозовской.
Ведутся восстановительные работы.
Напомним, в ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 138 ударными БПЛ типа "Shahed", "Бапла" и "Shahed". Зафиксировано попадание ракет и 20 дронов на 11 локациях.