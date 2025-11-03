По Харькову и области били КАБами и "шахедами": ранены пятеро человек

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 12 населенным пунктам области. В результате атак пострадали пять человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Подлиман Боровской общины ранена 66-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 70, 51 и 45 лет. В селе Циркуны пострадала 66-летняя женщина.

Враг атаковал Харьков тремя управляемыми авиабомбами, в том числе по Индустриальному району города.

Всего в течение суток оккупанты применили 10 КАБ, 11 ударных дронов типа "Герань-" и 3 FPV-дроны.

Поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры:

в Харькове – дорожное покрытие и уличные электросети;

в Богодуховском районе – автомобиль и частный дом;

в Ку'пянском районе – 4 частных дома;

в Изюмском районе – автомобиль, спортивное заведение, многоэтажку, хозяйственные постройки и электросети;

в Харьковском районе – частный дом;

в Лозовском – повреждена железнодорожная инфраструктура.

Из-за обстрелов без электроснабжения остаются около 800 абонентов в Близнюковской общине и 3 тысячи в Лозовской.

Ведутся восстановительные работы.

Напомним, в ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 138 ударными БПЛ типа "Shahed", "Бапла" и "Shahed". Зафиксировано попадание ракет и 20 дронов на 11 локациях.