Есть погибший и пострадавшие: полиция показала последствия новых обстрелов Сумщины

08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
08:16  03 ноября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
08:11  03 ноября
В Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины
03 ноября 2025, 09:15

Последствия обстрелов Сумщины: повреждены дома и АЗС, есть погибший и раненые

03 ноября 2025, 09:15
Фото: полиция
За минувшие сутки российские войска совершили 39 обстрелов Сумщины, под огнем оказались 32 населенных пункта

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Захватчики применяли авиабомбы, ударные БПЛА, артиллерию, минометы и гранатометы.

Правоохранители зафиксировали следующие последствия:

  • Лебединская громада – ранены две местные женщины 55 и 65 лет; повреждены 4 частных дома и трактор.
  • Эсманская громада – поврежден комбайн.
  • Краснопольская громада – повреждена АЗС.

Этой ночью россияне атаковали Тростянецкую громаду ударными БпЛА и нанесли прицельный удар по жилой застройке. Погиб 52-летний мужчина, еще пять человек травмированы, среди них дети 2 и 5 лет.

Полиция продолжает документировать последствия российских обстрелов.

Напомним, в ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 138 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание ракет и 20 дронов на 11 локациях.

Сумская область война обстрелы последствия погибший пострадавшие
