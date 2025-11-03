Есть погибший и пострадавшие: полиция показала последствия новых обстрелов Сумщины

Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Захватчики применяли авиабомбы, ударные БПЛА, артиллерию, минометы и гранатометы.

Правоохранители зафиксировали следующие последствия:

Лебединская громада – ранены две местные женщины 55 и 65 лет; повреждены 4 частных дома и трактор.

Эсманская громада – поврежден комбайн.

Краснопольская громада – повреждена АЗС.

Этой ночью россияне атаковали Тростянецкую громаду ударными БпЛА и нанесли прицельный удар по жилой застройке. Погиб 52-летний мужчина, еще пять человек травмированы, среди них дети 2 и 5 лет.

Полиция продолжает документировать последствия российских обстрелов.

Напомним, в ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 138 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание ракет и 20 дронов на 11 локациях.