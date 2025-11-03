08:38  03 листопада
03 листопада 2025, 09:22

По Харкову та області били КАБами і "шахедами": поранено п'ятьох

03 листопада 2025, 09:22
Фото: Харківська ОВА
Минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 12 населених пунктах області. Внаслідок атак постраждали п'ятеро людей

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Підлиман Борівської громади поранено 66-річну жінку та трьох чоловіків віком 70, 51 і 45 років. У селі Циркуни постраждала 66-річна жінка.

Ворог атакував Харків трьома керованими авіабомбами, зокрема по Індустріальному району міста.

Загалом протягом доби окупанти застосували 10 КАБ, 11 ударних дронів типу "Герань-" та 3 FPV-дрони.

Пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури:

  • у Харкові – дорожнє покриття та вуличні електромережі;
  • у Богодухівському районі – автомобіль і приватний будинок;
  • у Ку'пянському районі – 4 приватні будинки;
  • в Ізюмському районі – автомобіль, спортивний заклад, багатоповерхівку, господарчі споруди та електромережі;
  • у Харківському районі – приватний будинок;
  • у Лозівському – пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Через обстріли без електропостачання залишаються близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та 3 тисячі у Лозівській.

Ведуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада Росія атакувала Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М", п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання ракет та 20 дронів на 11 локаціях.

