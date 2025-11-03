По Харкову та області били КАБами і "шахедами": поранено п'ятьох

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Підлиман Борівської громади поранено 66-річну жінку та трьох чоловіків віком 70, 51 і 45 років. У селі Циркуни постраждала 66-річна жінка.

Ворог атакував Харків трьома керованими авіабомбами, зокрема по Індустріальному району міста.

Загалом протягом доби окупанти застосували 10 КАБ, 11 ударних дронів типу "Герань-" та 3 FPV-дрони.

Пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури:

у Харкові – дорожнє покриття та вуличні електромережі;

у Богодухівському районі – автомобіль і приватний будинок;

у Ку'пянському районі – 4 приватні будинки;

в Ізюмському районі – автомобіль, спортивний заклад, багатоповерхівку, господарчі споруди та електромережі;

у Харківському районі – приватний будинок;

у Лозівському – пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Через обстріли без електропостачання залишаються близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та 3 тисячі у Лозівській.

Ведуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада Росія атакувала Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М", п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання ракет та 20 дронів на 11 локаціях.