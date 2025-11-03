08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
08:16  03 ноября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
08:11  03 ноября
В Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины
03 ноября 2025, 08:27

Россияне ударили дронами по Николаевщине: повреждена энергетическая инфраструктура

03 ноября 2025, 08:27
Иллюстративное фото: armyinform
Ночью 3 ноября российская армия атаковала ударными беспилотниками Николаевскую область

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В результате атаки "шахедов" в области есть повреждение энергетической инфраструктуры. Произошло отключение света в 12 населенных пунктах – на сейчас все потребители заживлены. Пострадавших нет.

Около 02:58 россияне ударили "шахедами" по Николаеву. Возник пожар в хозяйственном супермаркете, его потушили спасатели. Кроме того, повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме. К счастью, пострадавших нет.

Также чиновник добавил, что в Николаевском районе вчера враг восемь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 3 ноября россияне атаковали Тростянецкую громаду в Сумской области с помощью ударных беспилотников. Есть погибший, три человека достали из-под завалов.

В Кривом Роге мужчина бросил гранату прямо посреди улицы: по дороге разлетелись обломки стекла.
03 ноября 2025, 12:20
В Полтавской области разоблачили незаконную приватизацию 100 гектаров нацпарка: подозревают чиновников
03 ноября 2025, 12:18
На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW вызвал смертельное ДТП: погиб 35-летний мужчина
03 ноября 2025, 12:07
Расставлял "видеоловушки", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: СБУ задержала 18-летнего российского агента
03 ноября 2025, 11:53
Писал дочери в РФ: в Харьковской области мужчина "сливал" данные украинских военных
03 ноября 2025, 11:45
Россияне обстреляли Берислав: зафиксированы пять "прилетов"
03 ноября 2025, 11:33
За время войны в Украине погибли 116 журналистов, 26 – в плену РФ
03 ноября 2025, 11:24
Укрзализныця и будущие войны популистов-патерналистов
03 ноября 2025, 11:16
В Кривом Роге судили мужчину, который помогал устроить теракт
03 ноября 2025, 11:05
ГБР передало в суд дело против нардепа за государственную измену и мошенничество
03 ноября 2025, 10:56
