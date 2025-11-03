Иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В результате атаки "шахедов" в области есть повреждение энергетической инфраструктуры. Произошло отключение света в 12 населенных пунктах – на сейчас все потребители заживлены. Пострадавших нет.

Около 02:58 россияне ударили "шахедами" по Николаеву. Возник пожар в хозяйственном супермаркете, его потушили спасатели. Кроме того, повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме. К счастью, пострадавших нет.

Также чиновник добавил, что в Николаевском районе вчера враг восемь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 3 ноября россияне атаковали Тростянецкую громаду в Сумской области с помощью ударных беспилотников. Есть погибший, три человека достали из-под завалов.