В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро

Во время ночной атаки на Днепр 3 ноября, когда в городе прогремели взрывы, местные жители не смогли попасть в метро, чтобы укрыться

Об этом сообщает издание "Відомо" со ссылкой на "Днепр оперативный", передает RegioNews.

На распространенных в сети видео видно, как люди стоят перед закрытыми дверями станции метро, а рядом слышны звуки взрывов. Несмотря на опасность, дверь долго не открывала, и люди ждали прямо во время атаки.

Очевидцы предполагают, что дежурные на станции могли спать или просто не торопились выполнять свои обязанности. В комментариях под видео пользователи эмоционально отметили: "На людей – пофигу".

Представители городского транспорта ситуацию пока не прокомментировали. В соцсетях призывают проверить работу дежурных служб и режим доступа к укрытиям во время воздушных тревог.

Напомним, под утро 3 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Днепру. В результате вражеского удара пострадал 37-летний мужчина – он будет лечиться дома.