08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
08:16  03 ноября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
08:11  03 ноября
В Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 08:38

В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро

03 ноября 2025, 08:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время ночной атаки на Днепр 3 ноября, когда в городе прогремели взрывы, местные жители не смогли попасть в метро, чтобы укрыться

Об этом сообщает издание "Відомо" со ссылкой на "Днепр оперативный", передает RegioNews.

На распространенных в сети видео видно, как люди стоят перед закрытыми дверями станции метро, а рядом слышны звуки взрывов. Несмотря на опасность, дверь долго не открывала, и люди ждали прямо во время атаки.

Очевидцы предполагают, что дежурные на станции могли спать или просто не торопились выполнять свои обязанности. В комментариях под видео пользователи эмоционально отметили: "На людей – пофигу".

Представители городского транспорта ситуацию пока не прокомментировали. В соцсетях призывают проверить работу дежурных служб и режим доступа к укрытиям во время воздушных тревог.

Напомним, под утро 3 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Днепру. В результате вражеского удара пострадал 37-летний мужчина – он будет лечиться дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
метро война Днепр атака укрытия российская армия закрытая дверь
Россияне ударили дронами по Николаевщине: повреждена энергетическая инфраструктура
03 ноября 2025, 08:27
В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще восемь ранены
03 ноября 2025, 07:49
Россияне за сутки более 750 раз ударили по Запорожской области: трое раненых
03 ноября 2025, 07:29
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Полтавской области разоблачили незаконную приватизацию 100 гектаров нацпарка: подозревают чиновников
03 ноября 2025, 12:18
На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW вызвал смертельное ДТП: погиб 35-летний мужчина
03 ноября 2025, 12:07
Расставлял "видеоловушки", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: СБУ задержала 18-летнего российского агента
03 ноября 2025, 11:53
Писал дочери в РФ: в Харьковской области мужчина "сливал" данные украинских военных
03 ноября 2025, 11:45
Россияне обстреляли Берислав: зафиксированы пять "прилетов"
03 ноября 2025, 11:33
За время войны в Украине погибли 116 журналистов, 26 – в плену РФ
03 ноября 2025, 11:24
Укрзализныця и будущие войны популистов-патерналистов
03 ноября 2025, 11:16
В Кривом Роге судили мужчину, который помогал устроить теракт
03 ноября 2025, 11:05
ГБР передало в суд дело против нардепа за государственную измену и мошенничество
03 ноября 2025, 10:56
Смертельное ДТП в Киевской области: погибли водитель и пассажир мотоцикла
03 ноября 2025, 10:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »