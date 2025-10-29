На Харьковщине враг шесть раз попал в склад: произошел пожар

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов зафиксировано шесть попаданий на территории частного предприятия. Это привело к возгоранию склада готовой продукции.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, спасатели и другие экстренные службы.

Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину Днепропетровской области. Пострадал 38-летний мужчина. Вспыхнул пожар, уничтожено одно авто, еще два повреждены.