На Николаевщине ночью сбили четыре беспилотника
В ночь на 29 октября силы ПВО сбили над Николаевщиной четыре дрона
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"Ночью в области было сбито/подавлено четыре БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов", – говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что в целом на территории Николаевской области обстрелов зафиксировано не было.
Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину в Днепропетровской области. В результате вражеских ударов повреждена инфраструктура, пострадал мужчина.
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Кировоградской области водитель грузовика сбил пешехода и скрылся
29 октября 2025, 10:21Переоделись в форму спецподразделения: на Буковине бывший милиционер перевозил уклонистов за границу "под прикрытием"
29 октября 2025, 10:00Трухнов и чиновники Одессы получили подозрения: подробности от полиции
29 октября 2025, 09:49Силы ПВО ночью обезвредили 93 из 126 российских дронов: есть попадания на десяти локациях
29 октября 2025, 09:35На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
29 октября 2025, 09:22В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 09:15На Волыни двое дельцов организовали "трансфер" мужчин через границу за $7 тысяч
29 октября 2025, 09:07Повреждения значительны: в Одесской области 27 тысяч семей остаются без света после вражеской атаки
29 октября 2025, 08:52"Продавали" за $500 000 должность в НААН: двое киевлян предстанут перед судом
29 октября 2025, 08:49Россияне атаковали объект критической инфраструктуры в центре Чернигова
29 октября 2025, 08:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »