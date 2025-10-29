Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 29 октября силы ПВО сбили над Николаевщиной четыре дрона

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Ночью в области было сбито/подавлено четыре БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов", – говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что в целом на территории Николаевской области обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину в Днепропетровской области. В результате вражеских ударов повреждена инфраструктура, пострадал мужчина.