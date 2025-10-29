На Харківщині ворог шість разів поцілив у склад: сталась пожежа

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу зафіксовано шість влучань на території приватного підприємства. Це призвело до займання складу готової продукції.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та представники інших екстрених служб.

Нагадаємо, в ніч на 29 жовтня російські війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину Дніпропетровської області. Постраждав 38-річний чоловік. Спалахнула пожежа, знищене одне авто, ще два пошкоджені.