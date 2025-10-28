15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 21:51

Россияне прорвались на окраине Мирнограда: продолжаются уличные бои, — Силы обороны

28 октября 2025, 21:51
Российские войска в Покровском направлении зашли на окраины Мирнограда Донецкой области. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои

Об этом сообщил представитель управления коммуникаций группировки войск "Схід" капитан Григорий Шаповал в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"Пока, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства. Наши Силы обороны пытаются удержать позиции, строят фортификации, но ситуация достаточно тяжелая", – отметил он.

По словам Шаповала, в районе продолжаются тяжелые уличные бои, что затрудняет использование некоторых видов вооружения.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в Покровском направлении россияне сосредоточили основную ударную группу. По данным журналистов, в Покровске находится не менее 250 окупантов, которые ведут стрелковые бои и расстреливают украинских военных, в том числе операторов БПЛА.

Логистика в Покровск контролируется вражескими дронами — украинским военным приходится двигаться к позициям пешком на расстояние до 15 км.

Напомним, Покровск и Мирноград остаются под угрозой оцепления.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
07 августа 2025
