Россияне прорвались на окраине Мирнограда: продолжаются уличные бои, — Силы обороны

Российские войска в Покровском направлении зашли на окраины Мирнограда Донецкой области. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои

Об этом сообщил представитель управления коммуникаций группировки войск "Схід" капитан Григорий Шаповал в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"Пока, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства. Наши Силы обороны пытаются удержать позиции, строят фортификации, но ситуация достаточно тяжелая", – отметил он.

По словам Шаповала, в районе продолжаются тяжелые уличные бои, что затрудняет использование некоторых видов вооружения.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в Покровском направлении россияне сосредоточили основную ударную группу. По данным журналистов, в Покровске находится не менее 250 окупантов, которые ведут стрелковые бои и расстреливают украинских военных, в том числе операторов БПЛА.

Логистика в Покровск контролируется вражескими дронами — украинским военным приходится двигаться к позициям пешком на расстояние до 15 км.

Напомним, Покровск и Мирноград остаются под угрозой оцепления.