Фото: ОВА

В ночь на 29 октября российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину

Об этом сообщил в.и.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Вечером и ночью россияне направляли беспилотники на Синельниковщину – Васильковскую и Николаевскую громады. Повреждена инфраструктура.

Не прекращались удары по Никопольщине: под огнем были Никополь, Покровская (городская и сельская) и Марганецкая громады.

Пострадал 38-летний мужчина – будет лечиться амбулаторно. Вспыхнул пожар: уничтожено одно авто, еще два повреждены. Повреждены также инфраструктура, админздание и частный дом.

Чиновник добавил, что ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной четыре беспилотника.

Напомним, 28 октября россияне сбросили авиабомбу на поселок на Запорожье. Пострадали два человека.