Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1150 оккупантов, четыре танка, три бронемашины и 20 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют более 1 миллиона 139 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 29.10.25 ориентировочно составили:

Напомним, в Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные городские бои: российские войска попали в город благодаря численному преимуществу, но полноценного контроля над ни одним из районов у них нет.